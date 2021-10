Nessun motivo economico dietro la rinuncia alla Maradona Cup: il 'motivo' è il Milan

"La società di Aurelio De Laurentiis, pur senza un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che non esistono assolutamente motivi economici alla base di questa assenza del club azzurro". A fare chiarezza sulla questione Maradona Cup è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Il Napoli era stato contattato per quello che sarebbe potuto diventare anche un triangolare, e aveva dato una disponibilità di massima a giocare nell’ultima settimana dell’anno, fra il 27 dicembre e il 2 gennaio.

Ma poi gli organizzatori hanno optato per un’altra data - il 14 dicembre - e in quella settimana sarebbe stato impossibile visto che il Napoli il 19 dicembre giocherà a San Siro contro il Milan, in quello che al momento e probabilmente anche sotto Natale, sarà uno scontro diretto che può valere lo scudetto. Sicuramente avrebbe creato più polemiche una trasferta così lunga - in Arabia Saudita - nella settimana di una sfida così importante".