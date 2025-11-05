Ufficiale

Maradona jr riparte dall'Eccellenza: è il nuovo allenatore di un club campano

Maradona jr riparte dall'Eccellenza: è il nuovo allenatore di un club campanoTuttoNapoli.net
Oggi alle 16:40Notizie
di Pierpaolo Matrone

Nuova esperienza in panchina per Diego Armando Maradona jr. Dopo l'avventura in Spagna da allenatore dell'Ibarra, ora Maradona jr riparte dal Portici 1906. Di seguito il comunicato del club che milita in Eccellenza: "l Portici 1906 è lieto di annunciare l’arrivo di Diego Armando Maradona Junior come nuovo allenatore della prima squadra.

Reduce dalle esperienze sulle panchine di Ibarra, Montecalcio, Pompei e Napoli United, Maradona Jr. intraprende adesso una nuova avventura alla guida del Portici, con la volontà di dare continuità al progetto tecnico e raggiungere insieme alla società gli obiettivi prefissati. Un caloroso benvenuto da parte di tutta la società, dello staff e degli addetti ai lavori al nuovo mister.

Benvenuto Mister!".