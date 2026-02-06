Maradona senza pista? Campo più vicino di 20mt tra distinti e tribuna: anche curve più vicine

vedi letture

Nuovo Maradona, ci siamo. Aumento capienza, via la pista, apertura terzo anello: queste alcune delle tante novità per la rincorsa della città a Euro 2032. Incontro tra Comune di Napoli e i delegati della FIGC, questa mattina, per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto di riqualificazione dello stadio.

Tra le novità, come spiegato già nei giorni scorsi, la riapertura del terzo anello senza vibrazioni, l'eliminazione della pista d'atletica e anche la presenza di Sky Box. Inoltre ci saranno anche novità sui parcheggi. La copertura inoltre verrà allungata. Con la planimetria mostrata dall'amministrazione comunale si scopre che la distanza tra curve e campo sarà di 27 metri mentre quella tra distinti e tribune e campo sarà di 12 metri. Distanza dunque ridotta tra campo e i vari settori senza pista d'atletica. Al momento, infatti, tra curva e campo la distanza è di 41,5 metri e tra distinti e tribune e campo è di 31,5. Dunque si recupererebbero in questi casi 20 metri.