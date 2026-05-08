Italia, guarda il Borussia: i 2008 Reggiani e Inacio titolari, il figlio di Pià va in gol

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In settimane di discussioni accese nel calcio italiano, scaturite dall'eliminazione dal Mondiale che ha messo sotto la lente d'ingrandimento tutto il sistema calcistico, il Borussia Dortmund dà un esempio a tutti. Ebbene sì, dalla Bundesliga, dalla Germania: il club tedesco questa sera contro l'Eintracht Francoforte ha schierato dal primo minuto i 2008 Luca Reggiani e Samuele Inacio.

Il primo, acquistato dal Sassuolo nel 2024 all'età di 16 anni, ha esordito da titolare proprio nella stagione corrente ai play-off di Champions League contro l'Atalanta: dopodiché cinque presenze nella formazione iniziale, inclusa quella di oggi, condite anche da un gol. Il figlio di Pià invece è alla terza titolare ed oggi ha trovato anche la rete del momentaneo 3-1. Insomma, una lezione per la Serie A e per il calcio italiano: i giovani promettenti ci sono eccome, serve soltanto il coraggio di preservarli, lanciarli e dargli fiducia.