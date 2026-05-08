Ufficiale Insigne scoppia in lacrime: impresa solo sfiorata, il Pescara retrocede in Serie C

vedi letture

Lorenzo Insigne si è visto svanire davanti il grande obiettivo, la permanenza in Serie B, mancato per pochissimo, ed è scoppiato in lacrime. L'ex capitano del Napoli era approdato a Pescara ultimo in classifica nel mercato di gennaio per provare l'impresa salvezza: il gioiello di Frattamaggiore ha dato un contributo enorme, segnando 5 gol e 3 assist tenendo in vita il club biancoazzurro fino all'ultima giornata.

Le grandi giocate, le reti e i passaggi vincenti non sono bastati: serviva la vittoria con lo Spezia e la contemporanea sconfitta del Bari questa sera per giocarsi i play-out: così non è stato, quindi il Pescara è ufficialmente retrocesso in Serie C. Il rimpianto più grande per gli abruzzesi resta il calcio di rigore fallito all'80esimo del penultimo turno a Mantova, penalty che avrebbe forse cambiato il destino di Insigne e compagni.

Serie B, la classifica definitiva:

1 - Venezia 82 punti, 38 partite giocate *promozione diretta in Serie A

2 - Frosinone 81 punti, 38 partite giocate *promozione diretta in Serie A

3 - Monza 76 punti, 38 partite giocate *play-off semifinali

4 - Palermo 72 punti, 38 partite giocate *play-off semifinali

5 - Catanzaro 59 punti, 38 partite giocate *play-off quarti di finale

6 - Modena 55 punti, 38 partite giocate *play-off quarti di finale

7 - Juve Stabia 51 punti, 38 partite giocate *play-off quarti di finale

8 - Avellino 49 punti, 38 partite giocate *play-off quarti di finale

9 - Mantova 46 punti, 38 partite giocate

10 - Padova 46 punti, 38 partite giocate

11 - Cesena 46 punti, 38 partite giocate

12 - Carrarese 44 punti, 38 partite giocate

13 - Sampdoria 44 punti, 38 partite giocate

14 - Entella 42 punti, 38 partite giocate

15 - Empoli 41 punti, 38 partite giocate

16 - Südtirol 41 punti, 38 partite giocate *play-out Serie B

17 - Bari 40 punti, 38 partite giocate *play-out Serie B

18 - Reggiana 37 punti, 38 partite giocate *retrocessione diretta in Serie C

19 - Spezia 35 punti, 38 partite giocate *retrocessione diretta in Serie C

20 - Pescara 35 punti, 38 partite giocate *retrocessione diretta in Serie C