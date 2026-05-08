Insigne scoppia in lacrime: impresa solo sfiorata, il Pescara retrocede in Serie C
Lorenzo Insigne si è visto svanire davanti il grande obiettivo, la permanenza in Serie B, mancato per pochissimo, ed è scoppiato in lacrime. L'ex capitano del Napoli era approdato a Pescara ultimo in classifica nel mercato di gennaio per provare l'impresa salvezza: il gioiello di Frattamaggiore ha dato un contributo enorme, segnando 5 gol e 3 assist tenendo in vita il club biancoazzurro fino all'ultima giornata.
Le grandi giocate, le reti e i passaggi vincenti non sono bastati: serviva la vittoria con lo Spezia e la contemporanea sconfitta del Bari questa sera per giocarsi i play-out: così non è stato, quindi il Pescara è ufficialmente retrocesso in Serie C. Il rimpianto più grande per gli abruzzesi resta il calcio di rigore fallito all'80esimo del penultimo turno a Mantova, penalty che avrebbe forse cambiato il destino di Insigne e compagni.
Serie B, la classifica definitiva:
1 - Venezia 82 punti, 38 partite giocate *promozione diretta in Serie A
2 - Frosinone 81 punti, 38 partite giocate *promozione diretta in Serie A
3 - Monza 76 punti, 38 partite giocate *play-off semifinali
4 - Palermo 72 punti, 38 partite giocate *play-off semifinali
5 - Catanzaro 59 punti, 38 partite giocate *play-off quarti di finale
6 - Modena 55 punti, 38 partite giocate *play-off quarti di finale
7 - Juve Stabia 51 punti, 38 partite giocate *play-off quarti di finale
8 - Avellino 49 punti, 38 partite giocate *play-off quarti di finale
9 - Mantova 46 punti, 38 partite giocate
10 - Padova 46 punti, 38 partite giocate
11 - Cesena 46 punti, 38 partite giocate
12 - Carrarese 44 punti, 38 partite giocate
13 - Sampdoria 44 punti, 38 partite giocate
14 - Entella 42 punti, 38 partite giocate
15 - Empoli 41 punti, 38 partite giocate
16 - Südtirol 41 punti, 38 partite giocate *play-out Serie B
17 - Bari 40 punti, 38 partite giocate *play-out Serie B
18 - Reggiana 37 punti, 38 partite giocate *retrocessione diretta in Serie C
19 - Spezia 35 punti, 38 partite giocate *retrocessione diretta in Serie C
20 - Pescara 35 punti, 38 partite giocate *retrocessione diretta in Serie C
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