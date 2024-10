Ufficiale Maradona sold-out per Napoli-Como! L'annuncio del club: "Uno stadio colmo d'amore"

Napoli-Como è ufficialmente sold-out. Oggi mancava un centinaio di biglietti, acquistati in giornata, e adesso arriva l'annuncio del club: "Uno stadio colmo di amore: più di 50.000 presenze questa sera al Maradona per la sfida Napoli vs Como! Vi aspettiamo per sostenere insieme la Squadra!". Il Maradona, dunque, sarà colmo in ogni ordine di posto.