Ultim'ora
Mario Rui, sondaggio dalla Turchia: la situazione sullo svincolato ex Napoli
TuttoNapoli.net
Il calciomercato si è chiuso, ma le squadre possono ancora rinforzarsi pescando dal mercato degli svincolati. È il caso dell’Eyupspor, club di Super Lig turca che nelle ultime ore ha effettuato un sondaggio per l'ex azzurro Mario Rui.
Il terzino portoghese è senza squadra da gennaio, quando dopo 7 anni e mezzo ha salutato il Napoli, con cui ha vinto anche uno scudetto nella stagione 2022/23, risolvendo il contratto. Dopo essere stato un punto fermo sulla corsia mancina, Mario Rui potrebbe dunque rimettersi presto in gioco con una nuova avventura. A riportarlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.
Pubblicità
Notizie
Copertina UfficialeLista UEFA per la Champions: out Lukaku! Esclusi Mazzocchi e un nuovo acquisto di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
In primo piano
UfficialeSerie A, anticipi e posticipi fino alla 12^ giornata: date e orario delle sfide con Milan e Inter
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Dominio, tenacia, fame! Felice anche con lo 0-0! Bene Lang, pazienza con i nuovi..."
Fabio TarantinoRileggi liveConte in conferenza: "Col Cagliari con la cattiveria del 23 maggio! In Champions per imparare dai maestri... e superarli! Su Meret, Buongiorno e Gutierrez..."
Francesco CarboneConte a Sky: “Sarà campionato molto equilibrato! Fame e lavoro la ricetta per riconfermarsi. Su KDB…”
Davide BarattoHojlund-Napoli, accordi trovati! Rai: “Aumenta l’ingaggio e scende riscatto, tutte le cifre”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com