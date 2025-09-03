Ultim'ora Mario Rui, sondaggio dalla Turchia: la situazione sullo svincolato ex Napoli

Il calciomercato si è chiuso, ma le squadre possono ancora rinforzarsi pescando dal mercato degli svincolati. È il caso dell’Eyupspor, club di Super Lig turca che nelle ultime ore ha effettuato un sondaggio per l'ex azzurro Mario Rui.

Il terzino portoghese è senza squadra da gennaio, quando dopo 7 anni e mezzo ha salutato il Napoli, con cui ha vinto anche uno scudetto nella stagione 2022/23, risolvendo il contratto. Dopo essere stato un punto fermo sulla corsia mancina, Mario Rui potrebbe dunque rimettersi presto in gioco con una nuova avventura. A riportarlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.