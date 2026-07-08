Podcast Di Marzio: "Maldini decisivo per il futuro dell'Italia. Dirà sì a Malagò?"

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Nel corso di "Caffè Di Marzio", il podcast realizzato in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com, il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro della Nazionale italiana. "Ci sono tante trattative di mercato di cui stiamo parlando in questi giorni e in queste ore: da Greenwood, aspettando se e quando la Roma farà una prima offerta all’Olympique Marsiglia, perché in realtà mai concretamente e direttamente la Roma ha chiamato il club francese. Sì, ha girato un po’ attorno al papà del giocatore, ma oggi ci sono squadre che si sono mosse in anticipo e in maniera più diretta e concreta, come il Fenerbahçe e l’Atlético Madrid. Quindi capiremo se, passando il tempo, la Roma deciderà veramente di provarci, anche se i costi sono altissimi, o su Vlahović, se davvero ci saranno i margini per rimanere alla Juventus, anche se fino a questo momento non risultano nuovi contatti con la Juve per sedersi di nuovo a un tavolo e valutare se riaprire il discorso sulla sua conferma o meno.

Nel giorno in cui la Juventus incontrerà a Milano l’agente del Dibu Martínez, si parla quindi di tante trattative: da Calafiori all’Inter, con l’Inter che sta cercando ancora di spingere, alla Fiorentina che sta provando a prendere il gioiellino del Real Madrid Valdepeñas.

Ma, insomma, al di là di tutte le operazioni di cui stiamo parlando in queste ore, ce n’è una che non è un’operazione di mercato, ma forse è la più importante e riguarda proprio il futuro del nostro calcio: ovvero il sì di Paolo Maldini alla Nazionale, quindi alla FIGC e quindi a Giovanni Malagò.

Dipende molto dal sì di Maldini la nuova era, la rinascita del calcio azzurro, e siamo tutti quanti ad aspettare l’ok definitivo di Paolo, perché tutti siamo convinti che Paolo Maldini possa essere davvero la figura giusta per dare credibilità, per dare forza, per dare eleganza, per dare professionalità, per dare sicuramente quella capacità giusta che serve e quelle idee alla nostra Federazione per tornare forte e per tornare finalmente a giocare il Mondiale, visto che tutti stiamo guardando da spettatori il Mondiale, ma con la tristezza, con la delusione, con l’amarezza di non essere protagonisti, di non vivere quelle emozioni o quelle anche illusioni e delusioni che stanno vivendo tante tifoserie in queste ore, come ieri per esempio l’Argentina.

E quindi Paolo Maldini deciderà o meno di dire sì a Malagò? Siamo tutti in attesa di capire. Lo stesso Paolo è in attesa di decidere se accettare o meno: ci sta pensando, ci sta pensando in maniera molto attenta, scrupolosa, dettagliata. È un altro segnale di come Paolo voglia, in caso di accettazione, veramente fare le cose fatte bene.

Sta vagliando quindi tutti i pro e i contro. Credo che siamo arrivati ormai alla stretta finale: entro questa settimana Paolo Maldini dovrà sciogliere le ultime riserve. Malagò ci crede, spera davvero che Paolo Maldini possa dire sì. Paolo era più orientato verso il no la settimana scorsa, poi il borsino della sua valutazione è salito verso il sì, ma non è ancora un ok definitivo.

Sappiamo che sta facendo veramente, in queste ultime ore, tutte le riflessioni necessarie per prendere in mano la parte tecnica della Nazionale e poterla veramente rivoluzionare, scegliere l’allenatore che vuole lui. E credo che, in quel caso, Paolo Maldini possa andare su Antonio Conte e quindi su una figura forte. Con tutto il rispetto per Mancini, ma non credo che, in caso di arrivo di Maldini, Mancini possa essere il prescelto.

Quindi Paolo Maldini evidentemente vuole essere anche sicuro di potersi presentare con un programma davvero all’altezza della stima che l’Italia ha nei suoi confronti, perché davvero Paolo Maldini è una figura che non può essere contestata da nessuno, al di là del tifo per le squadre di club che uno possa avere, al di là del fatto che Maldini sia stato un emblema, una leggenda del Milan.

Quindi aspettiamo, tra le tante notizie di mercato, tra i tanti no, tra i tanti sì, il sì più importante per questi giorni del nostro calcio: il sì di Paolo Maldini alla Nazionale. Speriamo davvero che Paolo possa accettare, ma chiaramente, se lo deve fare, lo deve fare veramente convinto. Abbiamo bisogno di un Paolo Maldini convinto, sicuro di poter far rinascere il calcio italiano".