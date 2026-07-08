Nuovo ct Italia, ore decisive: attesa la risposta di Conte con Maldini dt

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Nazionale, ore decisive: Maldini verso il ruolo di direttore tecnico, Conte in pole per la panchina

Sono ore fondamentali per il possibile ingresso di Paolo Maldini nella Nazionale italiana con il ruolo di direttore tecnico. La leggenda del Milan, destinata a ricoprire anche la carica di presidente del Club Italia, è attesa nella giornata di oggi per definire gli ultimi dettagli. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, attende il suo via libera prima di procedere alla nomina del nuovo commissario tecnico. Tra i candidati alla panchina azzurra il nome in cima alla lista resta quello di Antonio Conte, pronto a tornare alla guida dell’Italia e sostenuto anche da diversi club di Serie A.

Il progetto Maldini-Conte convince: la FIGC accelera sulle scelte

Il possibile binomio formato da Maldini e Conte rappresenta l’opzione principale della nuova gestione federale ed è considerato da molti addetti ai lavori una soluzione ideale per rilanciare la Nazionale dopo un periodo difficile. Malagò, che lo scorso primo luglio aveva indicato una settimana come termine per sciogliere i nodi legati alla scelta del direttore tecnico e del commissario tecnico, vuole accelerare: attende l’ultimo sì di Maldini, attratto dalla prospettiva di un incarico di grande prestigio sportivo e istituzionale. Per la panchina Conte resta il favorito per il dopo Gattuso, ma il tecnico salentino non intende aspettare a lungo, anche perché continuano ad arrivare proposte dall’Arabia Saudita.