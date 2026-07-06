Tuttonapoli Chi parte, chi resta, chi va valutato: focus sui 47 calciatori del Napoli, nome per nome

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Il tecnico del Napoli Allegri ha già tracciato una prima linea: ecco chi è al centro del progetto, chi può partire e chi sarà valutato in ritiro.

Questa sessione di calciomercato del Napoli sarà del tutto atipica: l'organico è molto ampio a causa dei tanti calciatori rientrati dai prestiti e serviranno diverse operazioni in uscita per sbloccare gli acquisti. Il presidente Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa è stato chiaro a questo proposito: "Solo nell'ultimo mese avrò ricevuto almeno 200 proposte di calciatori da ingaggiare. Io, però, ho risposto: «State calmi, abbiamo 47 calciatori e dobbiamo sistemarne almeno 25 prima di parlare di acquisti»". Fondamentale quindi iniziare a tracciare una linea per definire chi è al centro del progetto, chi può essere considerato cedibile e chi invece sarà certamente da piazzare: lavoro che è già in corso d'opera con il nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

Le certezze del Napoli di Allegri

Sono diversi i punti fermi di questa squadra, sia per situazioni contrattuali che per richieste tecnico-tattiche di Max Allegri: tra i nomi figurano Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Sam Beukema, Alessandro Buongiorno, Leonardo Spinazzola, Miguel Gutierrez, Stanislav Lobotka, Billy Gilmour, Scott McTominay, Antonio Vergara, Matteo Politano, David Neres, Alisson Santos, Rasmus Hojlund, Nikita Contini. Tra i 47 presenti in rosa, difficilmente questi calciatori saranno messi in discussione.

Quanti calciatori da valutare: da Meret e Milinkovic a De Bruyne e Anguissa

Un secondo gruppo di giocatori può essere considerato in bilico: con tutta probabilità, Max Allegri vorrà valutarli direttamente durante il ritiro prima di prendere una decisione definitiva. Nell'elenco rientrano Alex Meret, Vanja Milinkovic-Savic, Mathias Olivera, Frank Zambo Anguissa, Kevin De Bruyne, Giovane, Noa Lang. Le loro prestazioni a Dimaro saranno decisive per capire se faranno parte del Napoli della prossima stagione o se il club prenderà in considerazione eventuali offerte di mercato.

Gli esuberi: tanti potrebbero salutare già nelle prossime settimane

Ecco il gruppo di calciatori più corposo, composto da nomi che quasi sicuramente lasceranno il Napoli nel corso della finestra estiva di calciomercato. Tra questi ci sono Luca Marianucci, Rafa Marin, Pasquale Mazzocchi, Jens Cajuste, Micheal Folorunsho, Alessio Zerbin, Romelu Lukaku, Lorenzo Lucca, Walid Cheddira, Cyril Ngonge, Jesper Lindstrom, oltre ai tanti giovani che andranno a cercare minutaggio in prestito.

I PUNTI FERMI

Di Lorenzo

Rrahmani

Beukema

Buongiorno

Spinazzola

Gutierrez

Lobotka

Gilmour

McTominay

Vergara

Politano

David Neres

Alisson Santos

Hojlund

Contini

I CEDIBILI

Meret

Milinkovic-Savic

Olivera

Anguissa

De Bruyne

Giovane

Noa Lang

DA PIAZZARE

Marianucci

Rafa Marin

Mazzocchi

Obaretin

Hasa

Cajuste

Folorunsho

Zerbin

Iaccarino

Lukaku

Lucca

Ambrosino

Cheddira

Ngonge

Lindstrom

Rao

Coli Saco

Ferrante

Cioffi

Sgarbi

Turi

Barido

Vigliotti

D'Avino

Russo