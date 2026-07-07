Sponsor maglia, Calcioefinanza: “Raddoppiate cifre e area commerciale da 120mln”

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Ieri è stata presentata la maglia del centenario. Secondo quanto riportato in esclusiva da Calcio e Finanza, il nuovo contratto con MSC avrà durata triennale e garantirà al Napoli un incasso di 18 milioni di euro a stagione, ai quali potranno aggiungersi eventuali bonus. Si tratta di un aumento significativo rispetto agli 8,5 milioni di euro annui previsti dal precedente accordo. Crescono anche i contributi degli altri sponsor presenti sulla divisa azzurra: DongFeng porterà circa 4 milioni di euro, mentre Sorgesana contribuirà con 2,5 milioni, con valori destinati ad aumentare dalla stagione 2026/27. Nel complesso, i ricavi derivanti dagli sponsor di maglia saliranno da circa 12 milioni a 24,5 milioni di euro all'anno, confermando la crescita economica del club.

L'incremento dei ricavi legati agli sponsor di maglia rappresenta soltanto una parte della crescita commerciale del Napoli. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il club azzurro è destinato a compiere un ulteriore salto in avanti anche sul fronte delle entrate complessive generate dalle partnership commerciali. Le stime indicano infatti che, nell'esercizio 2026/27, il comparto commerciale del Napoli potrebbe raggiungere quota 120 milioni di euro, confermando il percorso di sviluppo economico avviato dalla società e sostenuto dai risultati ottenuti negli ultimi anni sia in Italia che nelle competizioni europee.