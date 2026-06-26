Ritiro Napoli, le date di Dimaro e Castel di Sangro. Cinque amichevoli in tutto

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Il Napoli ha definito il programma del prossimo ritiro estivo, che si articolerà in due fasi tra Trentino e Abruzzo. La squadra si radunerà dal 17 al 27 luglio a Dimaro Folgarida, sede storica della prima parte della preparazione, dove sono previste anche due amichevoli fissate per il 22 e il 26 luglio. Un primo blocco di lavoro utile per mettere minuti nelle gambe e iniziare a rodare i meccanismi del nuovo corso tecnico.

Seconda fase a Castel di Sangro con test internazionali

Successivamente, gli azzurri si sposteranno a Castel di Sangro, dove resteranno dal 30 luglio al 13 agosto per la seconda parte della preparazione estiva. Anche in questo caso sono in programma tre test amichevoli internazionali allo stadio Patini, pensati per alzare progressivamente il livello delle difficoltà e valutare lo stato di forma della squadra in vista dell’inizio della stagione ufficiale. Un calendario fitto che accompagnerà il Napoli verso il debutto in campionato, con l’obiettivo di consolidare condizione fisica e automatismi tattici.