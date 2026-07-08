Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: in programma tre match degli Europei U19
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In questo mercoledì 8 luglio non mancano gli appuntamenti calcistici. Continuano le gare degli Europei Under 19 con tre partite in programma: alle 15 Danimarca-Italia, alle 17.30 Spagna-Croazia e alle 20 Ucraina-Germania. Di seguito la programmazione in tv.
MERCOLEDÌ 8 LUGLIO
15.00 Danimarca-Italia (Europei Under 19) - UEFA.TV
17.30 Spagna-Croazia (Europei Under 19) - UEFA.TV
20.00 Ucraina-Germania (Europei Under 19) - UEFA.TV
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