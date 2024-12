Mateta sfonda l'Ipswich di Cajuste: il Crystal Palace ritrova la vittoria, 66' per lo svedese

vedi letture

Il Crystal Palace ritrova il sorriso e i tre punti dopo un mese. Merito di Jean-Philippe Mateta, autore del gol vittoria magnifico che ha distrutto il muro dell'Ipswich 1-0. Nel complesso però i Glaziers hanno mostrato un netto predominio sulla neo promossa di Premier League, che invece deve digerire la seconda sconfitta di fila. Un colpaccio per il Crystal Palace nello scontro diretto per la salvezza, che si porta momentaneamente sopra il Leicester di Van Nistelrooy. In campo per l'Ipswich anche Jens Cajuste, il centrocampista in prestito dal Napoli ha giocato 66'.

La classifica

Liverpool 34

Arsenal 25

Chelsea 25

Brighton 23

Manchester City 23

Nottingham Forest 22

Tottenham 20

Brentford 20

Manchester United 19

Fulham 18

Newcastle 19

Aston Villa 19

Bournemouth 18

West Ham 15

Crystal Palace 12*

Everton 11

Leicester 10

Wolves 9

Ipswich 9*

Southampton 5

*una gara in più