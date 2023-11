Mazzarri a Napoli dieci anni dopo: ricordate proprio tutto del 2013?

Il 19 maggio 2013, ultima panchina di Walter Mazzarri a Napoli, 2-1 a Roma, ecco cosa e chi ci circondava

Il 19 maggio 2013, ultima panchina di Walter Mazzarri a Napoli, 2-1 a Roma, ecco cosa e chi ci circondava: Enrico Letta era Presidente del Consiglio, Giorgio Napolitano Presidente della Repubblica, l'ultimo Festival di Sanremo condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto fu vinto da Marco Mengoni con L'essenziale.

In radio spopolava Get Lucky dei Daft Punk con Pharrell Williams, Blurred lines di Robin Thicke e Just give me a reason di Pink. Per le italiane sul podio Pronto a correre di Marco Mengoni e L'universo tranne noi di Max Pezzali. Al cinema sbancavano il botteghino Fast&Furios 6, La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino, Il grande Gatsby con Leonardo DiCaprio.

Kvaratskhelia aveva 12 anni, era nelle giovanili della Dinamo Tbilisi. Osimhen, prossimo ai 15, era nella Strikers Academy di Lagos, in Nigeria. La Juventus di Conte vinse il suo secondo scudetto di fila, Vucinic e Vidal bomber del campionato con con 10 gol. Il Bayern Monaco di Heynckes vinse la Champions battendo 2-1 in finale il Borussia Dotmund di Klopp, Lewandowski, Reus e Gundogan coi gol di Mandzukic e Robben.

Instagram era nato nel 2010 ma in Italia era ancora quasi sconosciuto, Tik Tok sarebbe nato tre anni dopo. I reels...what? Facebook era leader indiscusso dei social network, WhatsApp aveva da tempo superato gli sms.