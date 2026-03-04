Ufficiale

McTominay batte Zielinski: è suo il gol del mese di febbraio in Serie A

McTominay batte Zielinski: è suo il gol del mese di febbraio in Serie A
Oggi alle 13:42Notizie
di Pierpaolo Matrone

Scott McTominay si è aggiudicato il premio iliad Goal Of The Month di Febbraio. Il gol messo a segno dal centrocampista del Napoli nel match dello scorso 7 febbraio contro il Genoa è risultato il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Calcio Serie A.

McTominay batte Zielinski
La perfetta conclusione da fuori area ha permesso a Scott McTominay di superare nelle votazioni il preciso sinistro di Piotr Zielinski contro la Juventus.