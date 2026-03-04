Napoli-Torino, biglietti ancora disponibili: esauriti solo due settori

La fase di vendita libera ha avuto inizio alle ore 15:00 di venerdì 27 Febbraio 2026 e terminerà ad esaurimento posti

In vista di Napoli-Torino sono ancora disponibili diversi biglietti. Al momento risultano esauriti soltanto due settori: Curva A superiore e Curva B superiore. Per il resto, invece, rimane ancora qualche posto in Tribuna Posillipo, Tribuna Nisida e Distinti superiori (ultimi posti). Maggiore disponibilità, ma comunque bassa, per quanto riguarda invece Distinti inferiori, Curva A inferiore e Curva B inferiore.

Come acquistare i biglietti per Napoli-Torino

La fase di vendita libera ha avuto inizio alle ore 15:00 di venerdì 27 Febbraio 2026 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l'acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati.