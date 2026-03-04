Milan, Gabbia operato per un'ernia inguinale: dovrebbe saltare il Napoli

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - Matteo Gabbia è stato operato per un'ernia inguinale e i tempi di recupero sono stimati in circa un mese e non potrà quindi esserci nel derby di domenica. Lo rende noto il Milan in tarda serata. Il difensore, che era uscito dal campo durante il riscaldamento della partita contro il Parma, "ha avuto un consulto con i professori Ernest Schilders e Rowena Johnson presso la Mayo Clinic Healthcare di Londra.

Si è deciso di intervenire chirurgicamente per risolvere un problema di ernia inguinale. L'operazione, eseguita dallo stesso Schilders alla presenza del dottor Mazzoni, è perfettamente riuscita. Matteo sta bene e già domani farà rientro in Italia per iniziare la fisioterapia. Il tempo di recupero è di circa un mese". (ANSA).