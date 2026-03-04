Foto Giornata di lutto a Nola per il piccolo Domenico: l'omaggio del Napoli ai funerali

Grande commozione a Nola per l’ultimo saluto al piccolo Domenico, il bimbo di due anni morto dopo un trapianto all’ospedale Monaldi di Napoli. Nella Cattedrale della città campana si sono svolti i funerali, accompagnati da applausi, lacrime e dalla partecipazione di centinaia di persone accorse per stringersi attorno alla famiglia. Presenti numerose autorità istituzionali, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il sindaco di Nola Andrea Ruggiero e il parroco di Caivano Don Maurizio Patriciello

Anche il Napoli ha reso omaggio al piccolo Domenico

La camera ardente è stata aperta alle 11: sulla bara bianca la foto del piccolo con un peluche. Alla vista della bara la madre Patrizia è scoppiata in lacrime, mentre la città ha osservato il lutto cittadino. Tra i presenti anche il Napoli, che ha voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia partecipando al rito funebre e omaggiando il piccolo con una corona di fiori.