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Il Roma dedica mezza apertura: "Napoli a Pisa per la Champions"

Il Roma dedica mezza apertura: "Napoli a Pisa per la Champions"
Oggi alle 09:30Notizie
di Pierpaolo Matrone

Il giorno in cui potrebbe decidersi tanto della volata Champions League - anche tutto per il Napoli - è arrivato. Oggi, in caso di tre punti a Pisa, gli azzurri conquisterebbero l'aritmetica certezza di essere nella prossima edizione della massima competizione europea. Ed è su questo che si incentra il titolo proposto in prima pagina da Il Roma: "Napoli a Pisa per la Champions".