A Pisa l'ennesimo match-point: una vittoria e poi Conte dovrà svelare le carte

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Jolly terminati. Il Napoli, reduce dalla sconfitta interna col Bologna, è di scena sul campo del fanalino di coda Pisa e non può più sbagliare per conquistare matematicamente l'accesso alla Champions League. Una sola vittoria nelle ultime cinque per la squadra di Antonio Conte che ha visto l'Inter allungare a distanze siderali e avvicinarsi invece le inseguitrici: la Juventus è soltanto a due punti e Milan e Roma a tre. Quest'oggi un'altra chance, la più comoda classifica alla mano, per chiudere i giochi e poter a quel punto chiarire anche il futuro a partire naturalmente dalla guida tecnica. Il livello però dell'ultimo Napoli, fragile in fase difensiva e sempre meno produttivo in attacco (5° per gol, 6° per tiri e Hojlund con 0 tiri in porta nelle ultime 6 gare), invita a non sottovalutare il match nonostante lo score modestissimo dell'avversario.

Una novità per Conte

Matteo Politano non sarà del match per squalifica, ma non è scontata la presenza di Spinazzola al suo posto. Antonio Conte potrebbe proporre anche qualcosa di diverso: nelle ultime ore ha preso quota anche la possibilità di avanzare Di Lorenzo a tutta fascia, con l'inserimento di Beukema nella linea difensiva con Rrahmani e Buongiorno. Sull'altra fascia sembra certo del posto invece Gutierrez, così come Lobotka e McTominay in mezzo al campo. Rientra dopo la contusione al volto Kevin De Bruyne, in attacco con Alisson Santos alle spalle di Hojlund. Pronto a subentrare Vergara e torna tra i convocati Neres anche se resta da capire se avrà minutaggio.

Tre punti e poi le carte da svelare

In città si parla soltanto del summit tra ADL e Conte che però in realtà già da tempo hanno avviato i loro dialoghi. Si attende più che altro la certezza della Champions per scoprire quanto concordato ed annunciarlo pubblicamente. I rumors negativi di qualche settimana fa hanno lasciato spazio a sensazioni orientate maggiormente alla permanenza, ma la particolarità dei protagonisti invita alla cautela. Non è escluso che il tecnico possa sbilanciarsi già nel post-partita di Pisa, anche perché da novembre mancano le conferenze stampa della vigilia. Nell'ultima uscita pubblica il presidente De Laurentiis invocò - in caso di volontà di partire - un avviso rapido in modo da poter programmare la sostituzione entro maggio.