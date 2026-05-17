Prima pagina

Tuttosport titola sulla Juventus: "Te la do io la Champions!"

Tuttosport titola sulla Juventus: "Te la do io la Champions!"
Oggi alle 08:50Notizie
di Pierpaolo Matrone
Parole di Dusan Vlahovic, che vuole il gran finale contro la Fiorentina e nel derby.

In occasione della prima pagina di oggi di Tuttosport, viene proposto come principale il seguente titolo: "Juve, te la do io la Champions!". Parole di Dusan Vlahovic, che vuole il gran finale contro la Fiorentina e nel derby. Parla anche l'ex Ciro Ferrara: "Juve più italiana per tornare grande, ora manca uno zoccolo duro azzurro".

Spazio anche all'altra metà della città, titolando così: "Oggi il vero Toro vive nei tifosi". La festa per i 50 anni dello scudetto: da Castellini a Claudio Sala, serve una svolta. L'auspicio è che si riparta dal vivaio. Stasera a Cagliari per preparare il derby.