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L'apertura de Il Mattino: "Mezzogiorno da Champions"

L'apertura de Il Mattino: "Mezzogiorno da Champions"
Oggi alle 09:10Notizie
di Pierpaolo Matrone

"Mezzogiorno da Champions": questo è uno dei titoli presenti oggi in prima pagina su Il Mattino, che come al solito dedica ampio spazio alle vicende del Napoli. Azzurri in campo alle 12.00 in trasferta sul campo del Pisa: match in contemporanea con gli altri in cui sono coinvolte squadre in corsa per l'Europa che Conta come i partenopei.

La formazione allenata da Antonio Conte è seconda a 70 punti, quindi è quella più accreditata per staccare il pass per la massima competizione europea con 90 minuti d'anticipo. Dopo la sconfitta di lunedì contro il Bologna, c'è voglia di riscatto e soprattutto di chiudere la pratica.