Xabi Alonso riparte dalla Premier: c'è l'annuncio del Chelsea
Xabi Alonso riparte dalla Premier League. L’allenatore spagnolo, accostato anche al Napoli nelle ultime settimane tra le possibili alternative in caso di addio di Antonio Conte, è stato ufficializzato dal Chelsea come nuovo tecnico della prima squadra. L’ex centrocampista torna così in panchina dopo la separazione dal Real Madrid dello scorso gennaio.
L'annuncio del Chelsea
Ad annunciare l’accordo è stato lo stesso club inglese attraverso i propri canali ufficiali: “Il Chelsea è lieto di annunciare la nomina di Xabi Alonso come allenatore della Prima Squadra maschile”. Alonso firmerà un contratto quadriennale e inizierà ufficialmente la sua avventura a Stamford Bridge dal primo luglio 2026. Avrà il compito di rilanciare i Blues, attualmente fuori dalle posizioni europee.
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