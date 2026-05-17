Prima pagina

L'apertura del Corriere dello Sport: "Mezzogiorno da Champions"

L'apertura del Corriere dello Sport: "Mezzogiorno da Champions"
Oggi alle 08:30Notizie
di Pierpaolo Matrone

"Mezzogiorno da Champions": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Corsa a 5 per 3 posti: un pass da 70 milioni. Domenica bestiale: festa Napoli se vince a Pisa. Juve, trappola Fiorentina. Brivido Milan a casa De Rossi.

La Roma trova una Lazio a metà. Como, c'è il Parma. Spazio anche al calcio estero. Uno dei titoli, in taglio basso, recita: "Collezione Guardiola". Il City conquista la FA Cup: ventiseiesimo trofeo di Pep con il club di Mansour: battuto il Chelsea, che sarà allenato da Xabi Alonso.