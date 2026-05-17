Prima pagina
La Gazzetta dello Sport: "Napoli, vinci a Pisa e ci sei. Poi l'incontro con Conte"
E poi spazio anche al resto della volata per la Champions League in programma oggi.
Nel giorno di Pisa-Napoli, partita che può valere la Champions League aritmetica, La Gazzetta dello Sport in edicola dedica spazio anche al Napoli in prima pagina. "Napoli, vinci a Pisa e ci sei. Poi l'incontro con Conte", è il titolo scelto dal quotidiano. E poi spazio anche al resto della volata per la Champions League in programma oggi.
Sfida a distanza fra Milan e Juventus. I rossoneri scenderanno in campo alle 12 contro il Genoa a Marassi con Modric che dovrebbe farcela a giocare con l'ausilio di una maschera mentre i bianconeri, in contemporanea, affronteranno all'Allianz Stadium la Fiorentina. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Modric in maschera, Vlahovic ci riprova".
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