Prima pagina

La Gazzetta dello Sport: "Napoli, vinci a Pisa e ci sei. Poi l'incontro con Conte"

La Gazzetta dello Sport: "Napoli, vinci a Pisa e ci sei. Poi l'incontro con Conte"
Oggi alle 08:10Notizie
di Pierpaolo Matrone
E poi spazio anche al resto della volata per la Champions League in programma oggi.

Nel giorno di Pisa-Napoli, partita che può valere la Champions League aritmetica, La Gazzetta dello Sport in edicola dedica spazio anche al Napoli in prima pagina. "Napoli, vinci a Pisa e ci sei. Poi l'incontro con Conte", è il titolo scelto dal quotidiano. E poi spazio anche al resto della volata per la Champions League in programma oggi.

Sfida a distanza fra Milan e Juventus. I rossoneri scenderanno in campo alle 12 contro il Genoa a Marassi con Modric che dovrebbe farcela a giocare con l'ausilio di una maschera mentre i bianconeri, in contemporanea, affronteranno all'Allianz Stadium la Fiorentina. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Modric in maschera, Vlahovic ci riprova".