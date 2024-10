Foto McTominay mostruoso: a Milano ha superato i 13km percorsi, i dati ufficiali

13.024 sono i chilometri totali percorsi da Scott McTominay contro il Milan. Ancora una volta nessuno come lui. Nessuno ha corso quanto lui tra i giocatori in campo. Tra quelli del Milan e i suoi compagni (così come nella classifica generale dell'intero campionato di Serie A), nessuno ha il suo motore tipico dei top della Premier League.

Al secondo posto c'è il connazionale Gilmour con 12.668 chilometri. Molto bene l'ex Brighton al posto di Lobotka per la terza gara di fila. Forse sarà in campo anche domenica contro l'Atalanta. I due scozzesi in pole nella speciale classifica coi dati ufficiali forniti dalla Lega (foto in basso). Poi in terza posizione Musah del Milan con 12.222 km. Conferma ulteriore delle qualità atletiche dell'ex Manchester United che si rivela giocatore preziosissimo nel 4-2-4 di Conte.