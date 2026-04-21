Mediaset, Dotto: "Finale anonimo e stagione fallimentare dopo 200mln spesi"

vedi letture

Matteo Dotto su Sportmediaset commenta la stagione degli azzurri dopo il ko contro la Lazio e con la squadra che a cinque giornate dal termine può lottare ora solo per la qualificazione in Champions League: "Il brutto Napoli visto sabato contro la Lazio, fragile e rinunciatario, incapace di creare mezza occasione da gol pur con in campo i Fab Four, si avvia verso un finale di stagione anonimo. Lontano dallo scudetto, arrivato 30esimo su 36 squadre nella fase a campionato della Champions, eliminato in Coppa Italia nei quarti dal Como. Praticamente un fallimento, visti i quasi 200 milioni investiti in estate dal presidente De Laurentiis. Salva la stagione di Conte, forse, la Supercoppa vinta a Riad.

In realtà, pur con sfumature diverse, la stagione post scudetto è sempre stata difficile sotto il Vesuvio. Nel 1988 lo squadrone di Maradona e Careca si vide soffiare il bis tricolore in volata dal Milan di Sacchi, vittorioso 2-1 al San Paolo nello scontro diretto dell’1 maggio. Nel 1990-91 fu il 5-1 alla Juve in Supercoppa di inizio stagione a illudere e a salvare in parte un’altra annata fallimentare culminata con la squalifica per doping e la fuga di Maradona in Argentina e con un deludente ottavo posto finale. Peggio è andata nel 2024: un continuo tourbillon di allenatori per un misero decimo posto e un’onorevole eliminazione agli ottavi di Champions a opera del Barcellona. Nelle cinque giornate che restano il Napoli dovrà puntellare il secondo posto e difenderlo dall’assalto del Milan, in vantaggio grazie alla migliore differenza reti. Poi starà ad Adl e a Conte decidere il da farsi in vista della prossima stagione".