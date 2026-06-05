"Talento da 150mln al Real Madrid!", As e Telegraph svelano il nome

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Real Madrid prepara offerta record per Olise, Bayern irremovibile sulla cessione.

Il Real Madrid sarebbe pronto a compiere una delle operazioni più importanti della storia del calciomercato. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla stampa internazionale, As e The Telegraph il presidente Florentino Pérez avrebbe in programma di presentare un’offerta ufficiale da 150 milioni di euro per Michael Olise, talento offensivo che continua a impressionare per rendimento e prospettive. Nonostante le smentite pubbliche e il massimo riserbo mantenuto dal club spagnolo, il nome dell’esterno francese del Bayern Monaco sarebbe in cima alla lista dei desideri della dirigenza madridista.

Il Bayern Monaco alza il muro per Olise

L’eventuale trattativa, tuttavia, si preannuncia particolarmente complessa. Il Bayern Monaco considera Olise un elemento fondamentale del proprio progetto tecnico e non sembra disposto a prendere in considerazione una cessione. Già nel mese di maggio, il presidente onorario Uli Hoeness aveva espresso una posizione molto netta sul futuro del giocatore, dichiarando che il club bavarese non avrebbe valutato la sua partenza neppure di fronte a un’offerta da 200 milioni di euro. Una presa di posizione che evidenzia quanto il Bayern ritenga il calciatore centrale per il presente e il futuro della squadra.