Mediaset - Le ultime sulle formazioni: Lozano favorito su Callejon

C'è attesa per le formazioni ufficiali di Sassuolo-Napoli posticipo del 17° turno di Serie A. Gli azzurri sono alla ricerca di tre punti fondamentali per distendere le tensioni create in questi mesi ripartendo nell'anno nuovo da un risultato positivo in quel di Reggio Emilia. Secondo quanto riferisce Sport Mediaset in difesa Gattuso dovrebbe affidarsi a Luperto. Nel 4-3-3 Ruiz e Zielinski in mediana accanto ad Allan, nel tridente Lozano favorito su Callejon, e Insigne a sostegno di Milik.

SASSUOLO, LE ULTIME - Pegolo confermato tra i pali, Kyriakopoulos e Muldur potrebbero essere i laterali, con Marlon o Ferrari e Romagna centrali. Maglie per Magnanelli e Djuricic, ballottaggio Boga-Traoré in attacco. Duncan in ballottaggio con Berardi.