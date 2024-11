Mediaset - Lukaku l'ultima volta fu fischiato dai tifosi dell'Inter: e domenica?

vedi letture

La scorsa stagione, per la prima da avversario, Romelu Lukaku era stato accolto col pienone di fischi mentre arrivava a San Siro sul pullman della Roma, neanche entrato allo stadio. Aveva lasciato l’Inter per la seconda volta, ma se la prima era stata giustificata da una montagna di soldi (più di cento milioni di euro dal Chelsea), la seconda non gli era stata perdonata dai tifosi nerazzurri, armatisi per Inter-Roma di migliaia di fischietti (anche con apposite app per i cellulari) come ai tempi del Ronaldo Fenomeno milanista.

Come scrive Sportmediaset, questa volta Lukaku si augura possa andare diversamente. E se lo augura anche Conte che a San Siro spera di poter sfruttare il vero vantaggio stagionale, il non aver giocato in Coppa in settimana. Lobotka è sempre più vicino al rientro, ma ancora non può essere sicuro del posto da titolare.