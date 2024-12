"Meglio navigare che volare", gli auguri SSCNapoli con Babbo Natale in barca nel golfo

In alcuni posti navigare è meglio che volare. Buon Natale a tutti dalla SSCNapoli, scrive il club partenopeo sui propri canali social con uno scatto che mostra Babbo Natale arrivare in barca nel golfo di Napoli col Vesuvio sullo sfondo. Ovviamente nella barca tanti i doni portati da Babbo Natale e molti tifosi hanno commentato in chiave mercato di gennaio.

In some places sailing is better than flying!

Merry Christmas from all of us at SSC Napoli



#ProudToBeNapoli pic.twitter.com/7gaTlmCFqk