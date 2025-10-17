Meno uno a Torino-Napoli: il report dell'allenamento di oggi

Meno uno a Torino-Napoli. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center in vista del match di domani allo Stadio Olimpico Grande Torino, alle ore 18:00. Il gruppo ha svolto una fase di attivazione e successivamente lavoro tecnico-tattico.

Conte intanto in conferenza ha annunciato: "Buongiorno è tornato in gruppo, ha fatto già 3-4 allenamenti con noi, è recuperato, Politano è rientrato in gruppo, Amir sta procedendo la sua fase di recupero, sta andando abbastanza bene. Lobotka ha iniziato pure lui la fase di recupero. L'obiettivo è capire che risposte diamo giocando 7 partite in 22 giorni".