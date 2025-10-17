Meno uno a Torino-Napoli: il report dell'allenamento di oggi
Meno uno a Torino-Napoli. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center in vista del match di domani allo Stadio Olimpico Grande Torino, alle ore 18:00. Il gruppo ha svolto una fase di attivazione e successivamente lavoro tecnico-tattico.
Conte intanto in conferenza ha annunciato: "Buongiorno è tornato in gruppo, ha fatto già 3-4 allenamenti con noi, è recuperato, Politano è rientrato in gruppo, Amir sta procedendo la sua fase di recupero, sta andando abbastanza bene. Lobotka ha iniziato pure lui la fase di recupero. L'obiettivo è capire che risposte diamo giocando 7 partite in 22 giorni".
18 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Torino
|Napoli
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
