Di Lorenzo a vita: per qualcuno era già con la Juve nel 2024

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Giovanni Di Lorenzo e il Napoli sono pronti a proseguire insieme ancora a lungo.

Giovanni Di Lorenzo e il Napoli sono pronti a proseguire insieme ancora a lungo. Il capitano azzurro punta a chiudere la carriera all’ombra del Vesuvio e sono state gettate basi importanti per un nuovo prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel 2028, fino al 2030 quando il difensore avrà 37 anni.

Di Lorenzo e quelle voci sulla Juve nell’estate 2024

Una storia che assume ancora più significato ripensando all’estate del 2024, quando il futuro di Di Lorenzo sembrava lontano da Napoli e la Juventus veniva indicata tra le possibili destinazioni, secondo molto qualcosa di praticamente fatto. Alla fine il capitano è rimasto. E adesso l’orizzonte è quello di un legame praticamente a vita con la maglia azzurra.