Ufficiale Campagna abbonamenti già sold out: l'annuncio della SSC Napoli

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SSC Napoli comunica la chiusura anticipata della Campagna Abbonamenti 2026/27 “Pe’ cient’anne", per esaurimento dei posti disponibili.

Durante la prima fase, il 90% degli aventi diritto ha esercitato la prelazione, confermando il proprio abbonamento.

I posti rimasti in vendita libera sono stati acquistati in pochi giorni nella seconda fase. Nell’anno del Centenario, la risposta dei tifosi azzurri è stata ancora una volta straordinaria. Il Club ringrazia tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento e quanti hanno provato a farlo nelle ultime ore di vendita. Nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità di acquisto dei biglietti per la prima gara casalinga della stagione.