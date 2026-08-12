Napoli-Aris, probabile formazione di Sky: la scelta sul centrale e su De Bruyne

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Alle 21:00, a Castel di Sangro, il Napoli di Massimiliano Allegri scenderà in campo per l’ultimo test amichevole del pre-campionato. Si gioca contro l'Aris Salonicco. Tra i pali dovrebbe esserci Meret, con Rrahmani e Rafa Marin al centro della difesa. Restano indisponibili Buongiorno, Beukema e Marianucci. Sulle fasce spazio a Di Lorenzo e Spinazzola, mentre a centrocampo Gilmour è favorito per il ruolo di regista, affiancato da Anguissa e McTominay. Kevin De Bruyne dovrebbe invece partire inizialmente dalla panchina.

Il tridente offensivo verso la conferma

In attacco, Allegri sembra orientato a riproporre il tridente già indicato nelle precedenti uscite. Politano dovrebbe agire sulla corsia destra, con Alisson Santos sulla sinistra e Hojlund al centro del reparto offensivo. Il test di questa sera rappresenterà dunque l’ultima occasione per il tecnico per verificare condizione e meccanismi della squadra prima dell’inizio ufficiale della stagione.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson. Allenatore: Massimiliano Allegri