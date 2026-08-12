Allegri regala una coccola alla squadra: tre giorni di riposo dopo Castel di Sangro

Allegri regala una coccola alla squadra: tre giorni di riposo dopo Castel di SangroTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:40Notizie
di Arturo Minervini

Il Corriere dello Sport fa il punto sui programmi del Napoli dopo l’ultima amichevole del ritiro di Castel di Sangro, in programma questa sera contro l’Aris Salonicco. Al termine della partita, la maggior parte della squadra lascerà immediatamente l’Abruzzo. Domani mattina, invece, alcuni giocatori più indietro nella preparazione resteranno al Patini per svolgere un’ultima seduta di allenamento prima della partenza.

Napoli, Allegri concede tre giorni di riposo

Successivamente scatterà il rompete le righe. Massimiliano Allegri ha concesso tre giorni di riposo alla squadra, che tornerà al lavoro domenica al centro sportivo di Castel Volturno per iniziare la fase di preparazione verso il debutto in campionato.