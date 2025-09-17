Foto

Meret pienamente recuperato, si allena in gruppo: lo scatto di Tuttonapoli

Oggi alle 11:40Notizie
di Arturo Minervini
fonte dal nostro inviato, Christian Marangio

Il Napoli prosegue la preparazione al Training Center di Castel Volturno in vista del debutto in Champions League in programma giovedì sera, alle ore 21:00, all’Etihad Stadium contro il Manchester City di Guardiola. Per la squadra rifinitura al mattino e poi partenza verso l'aeroporto per volare direzione Manchester.

Arrivano conferme da Castel Volturno sul pieno recupero di Alex Meret: il portiere anche questa mattina -nell'allenamento inizialmente aperto alla stamoa - si è allenato in gruppo dopo l’affaticamento muscolare rimediato sabato scorso. Il portiere sarà dunque a disposizione per la trasferta di Manchester. Di seguito lo scatto dei nostri inviati.