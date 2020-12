Mertens andrà in Belgio per la sosta natalizia: proseguirà in patria la riabilitazione

Dopo gli esami strumentali svolti in giornata, il Napoli ha comunicato tramite il suo sito ufficiale l'esito e dunque l'entità dell'infortunio di Dries Mertens. L'ex PSV, come specificato dal club azzurro nella nota, ha già iniziato il percorso di riabilitazione che proseguirà in Belgio durante la sosta natalizia (tra il 23 dicembre e il 3 gennaio).