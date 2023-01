Mertens è in Italia: relax a Roma con Kat e il piccolo Ciro Romeo

Il Galatasaray ha concesso due giorni di riposo ai suoi giocatori e così Dries Mertens ne ha approfittato per tornare in Italia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Galatasaray ha concesso due giorni di riposo ai suoi giocatori e così Dries Mertens ne ha approfittato per tornare in Italia. L’ex attaccante del Napoli ha scelto stavolta Roma per qualche ora di relax insieme a sua moglie Kat e al piccolo Ciro Romeo.