Messa per Maradona, Papa Francesco ricorda Diego: alla commemorazione tanti ex azzurri

Domani sarà un anno dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, in occasione della triste ricorrenza l'ex capo tifoso della Curva B Gennaro Montuori, con la collaborazione di padre Ambrogio Cost, ha organizzato una preghiera durante l'udienza generale tenuta dal pontefice Papa Francesco. Alla messa era presente una delegazione di ex azzurri con le rispettive consorti. Tra gli campioni del Napoli presenti: Bruno Giordano, Salvatore Bagni, Massimo Filardi, Raffaele Di Fusco, Giuseppe Volpecina. Presente anche l'ex ds Luigi Pavarese. Domani in onda su Tele A, nel corso della trasmissione 'Tifosi Napoletani', saranno trasmesse le immagini e i video in esclusiva con le commoventi dichiarazioni degli ex azzurri