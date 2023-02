Miglior media punti d'Europa e la coppia che fa sognare in ottica Champions

Cremonese e Sassuolo. Il Napoli ha altre due gare da vincere, per mantenere le distanze guadagnate o provare un ulteriore allungo

Cremonese e Sassuolo. Il Napoli ha altre due gare da vincere, per mantenere le distanze guadagnate o provare un ulteriore allungo, prima della Champions. Il cammino è lungo ed i punti da conquistare sono ancora tanti, come sottolineato più volte da Luciano Spalletti che tiene alla perfezione il gruppo concentrato e con i piedi per terra, ma il cammino della sua squadra - ed i numeri della coppia devastante in attacco - autorizza a sognare anche in ottica Champions (non la vittoria, con ogni probabilità, ma almeno un cammino importante che c'è mai stato nella storia del club partenopeo).

Miglior media punti d'Europa

Il Napoli viaggia a 2,67 punti di media a partita ed è la marcia migliore nei top5 campionati europei. Staccato l'Arsenal, finito ko nell'ultimo turno, ed alle spalle degli azzurri ora c'è il Barcellona con 2,65. Persino più staccato il Psg, senza contare le altre big più attardate in campionato e che non vivono una stagione facile. Altro aspetto, la concorrenza, da tenere presente eventualmente dopo il confronto contro un Eintracht comunque da non sottovalutare.

Attenti a quei due

16 gol Osimhen e 8 Kvaratskhelia in campionato. Il Napoli può presentare, oltre ad un'organizzazione di gioco super-collaudata, anche una delle migliori coppie d'Europa. Davanti ai due del Napoli (24 gol in coppia) - tra le squadre in Champions - totalizzano di più soltanto Haaland-Foden al City (ma per merito del bomber, 25 gol più i 7 dell'inglese) oltre ovviamente a Mbappé e Neymar (13+12) che però hanno solo un gol in più dei due che fanno sognare Napoli.