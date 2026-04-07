Milan, Allegri ritrova un titolare in gruppo all'indomani del Napoli

Milan, Allegri ritrova un titolare in gruppo all'indomani del NapoliTuttoNapoli.net
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Oggi alle 18:50Notizie
di Pierpaolo Matrone

Il Milan è tornato subito in campo dopo il ko contro il Napoli di ieri sera, ma solo con chi ieri sera ha giocato poco o niente: Quindi con Loftus-Cheek, Athekame, Leao, Pulisic, Gimenez, Terracciano, Torriani, Jashari, Estupinan, Odogu e Ricci. Giorno di riposo per gli altri.

Da segnalare anche il rientro in gruppo di Matteo Gabbia, un'arma ulteriore per Allegri in vista delle ultime sette gare di campionato, dove i rossoneri si metteranno a caccia del secondo posto perso proprio ieri.