Milan, buone notizie da Emerson Royal. Ma la decisione per Napoli è presa

Ad oggi è l'unico indisponibile per infortunio in casa Milan, ma Emerson Royal è sempre più vicino al rientro in campo. Il recupero del brasiliano procede a gonfie vele, come confermato dal diretto interessato con i video pubblicati nelle scorse settimane sui propri canali social.

Oggi si è però compiuto un ulteriore passo in avanti. Stando infatti a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Emerson Royal ha cominciato a correre sulla sabbia, primo passo per tornare poi a lavorare in campo.