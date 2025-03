Milan, che flop Theo Hernandez: rischia il posto da titolare contro il Napoli

Il Milan, tra le tante cose, è alle prese anche con il caso legato al rendimento oltremodo insoddisfacente di Theo Hernandez. Quest'ultimo - scrive MilanNews.it - continua a non avere un sostituto di ruolo in rosa, ma il suo posto da titolare vacilla. Se da questa sosta per le Nazionali non dovesse tornare quantomeno motivato per concludere in maniera dignitosa la stagione, Sergio Conceiçao potrebbe sederlo in panchina a favore di Alex Jimenez.

Per raggiungere il quarto posto, o quantomeno la qualificazione in Europa League, l'allenatore portoghese ha bisogno di giocatori che ci credano tanto quanto lui e che condividano la sua filosofia, la sua mentalità. Il giovane classe 2005 spagnolo è senza ombra di dubbio uno di questi. Certo, ha ancora tanto da migliorare su alcuni aspetti, ma anche quando è entrato a partita in corso contro il Como, proprio al posto di Theo Hernandez, Alex Jimenez ha dimostrato di avere la stoffa per essere un titolare di questo Milan. Il "posto" fisso comincia dunque a vacillare per il francese, che non gli resta altro che questo per concludere la sua avventura in rossonero nel migliore dei modi.