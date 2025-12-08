Ultim'ora Milan, che tegola! Problema all'inguine per Leao: salta il Napoli in Supercoppa?

vedi letture

Pessime notizie per Massimiliano Allegri, non solo il risultato che vede al momento i rossoneri in svantaggio contro il Torino: al minuto 31 Rafa Leao è stato costretto alla sostituzione a causa di un problema muscolare. Nello specifico, la stella del Milan ha accusato un fastidio all'inguine/adduttore ed ha lasciato il campo con smorfie di dolore scuotendo la testa, al suo posto è entrato Ricci. È da considerare a forte rischio la presenza del portoghese per la semifinale di Supercoppa italiana contro il Napoli, in programma il 18 dicembre.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche su Smart Tv Android.