Napoli al top, Tmw: così Conte si è ripreso la squadra dopo la sua vacanza

Cinque giorni di "vacanza" che avevano fatto pensare che qualcosa non andasse. Cinque vittorie consecutive, tra campionato, Coppa Italia e Champions League, che sono servite come risposta inequivocabile. Antonio Conte si è ripreso il Napoli e il Napoli è completamente, di nuovo, nelle mani di Antonio Conte. Dopo la sconfitta contro il Bologna, prima della sosta, le parole dell'allenatore avevano fatto scattare il primo vero segnale di allarme in casa azzurra, visto che "non voleva accompagnare il morto" e il suo mancato ritorno a Castel Volturno il mercoledì successivo, aveva fatto parlare, tanto.

Tre big match vinti e il sorriso ritrovato. Questo quello che è successo da qual momento in poi, con lo stesso Conte che si è ripresentato al centro sportivo il lunedì che ha dato il via alla settimana che ha riportato alla ripresa del campionato. Prima il successo contro l'Atalanta al Maradona, poi quello contro la Roma all'Olimpico e infine quello di ieri sera contro la Juventus, con in mezzo le vittorie contro Qarabag in Champions League e con il Cagliari, ai calci di rigore, in Coppa Italia. Serviva una risposta? Bene, la risposta è arrivata. Adesso il Napoli, in attesa della gara di questa sera del Milan a Torino contro i granata, è al primo posto, in solitaria, in classifica, e tutto lascia pensare che Antonio Conte abbia davvero ritrovato la sua squadra. Le prossime settimane ci diranno di più e daranno maggiori certezze sul cammino del Napoli, ma dopo quella "vacanza" è tornato un nuovo Conte, più condottiero, per citare De Laurentiis, che mai. A riportarlo è TMW.