Ufficiale Milan-Napoli, trasferta aperta ai residenti in Campania: inizia vendita biglietti, info e costi

vedi letture

Nella gara valevole per la 5ª giornata di Serie A, il Napoli di Antonio Conte scenderà in campo a San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri, in quello che sarà il primo big-match della stagione per i campioni d'Italia. Data e ora di Milan-Napoli sono ancora da definire, ma il club rossonero messo in vendita i biglietti.

Trasfeta aperta ai residente in Campania.

I tifosi residenti nella Regione Campania potranno acquistare i biglietti settore ospiti (Terzo Anello Verde) solo se in possesso di tessera del tifoso rilasciata dalla squadra ospite. I tifosi residenti nella Regione Campania potranno acquistare anche in altri settori solo se possessori di CRN Card emessa entro domenica 31 agosto 2025.

Vendita biglietti.

I biglietti acquistati per questa partita non saranno cedibili. I biglietti per Milan-Napoli sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket secondo la seguente modalità:

Fase Abbonati: dalle ore 12 di martedì 2 settembre alle ore 23.59 di giovedì 4 settembre, ciascun abbonato potrà acquistare fino a 4 biglietti, con listino dedicato

Fase Milan Club: dalle ore 12 di mercoledì 3 settembre alle 23.59 di giovedì, ogni possessore di CRN Card richiesta tramite AIMC può acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di CRN Card richiesta tramite AIMC, con listino dedicato

Vendita Libera: dalle ore 15 di venerdì 5 settembre e fino ad esaurimento delle disponibilità, con la possibilità per ciascun tifoso di acquistare fino a 4 biglietti

Prezzi e promo.

Il prezzo dei biglietti per Milan-Napoli parte da 44€. Gli Under 16 e gli Over 60 potranno usufruire di speciali tariffe nel Primo Verde Family, già a partire dalla fase abbonati.

Tifosi con disabilità.

Il biglietto per Milan-Napoli ha un costo di 35€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link. I tifosi con disabilità e i loro accompagnatori residenti nella Regione Campania, potranno acquistare il biglietto esclusivamente se in possesso di CRN Card emessa entro domenica 31 agosto 2025

Club 1899

Acquista i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2025/26. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili