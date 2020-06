Milano, arrestato l’accoltellatore nella rissa della 'Movida' : è il figlio del capo degli ultrà interisti

Nella notte tra venerdì e sabato a Milano c'è stata una rissa tra i ragazzi della 'Movida' che ha visto come protagonista il 20enne Alessandro Caravita (figlio dello storico capo degli ultrà dell’Inter Franco) ed estremista di destra di 'LealtAzione', finito in galera con l’accusa di tentato omicidio. Come scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera 'ha quasi ammazzato un altro ragazzo, di cinque anni maggiore, in corso Garibaldi, all’esterno dei locali affollati di giovani. Caravita, che ha precedenti riconducibili alla battaglia tra tifosi nerazzurri e napoletani nel dicembre 2018 con la morte di Lele Belardinelli (fu indagato anche se la sua partecipazione non è mai stata provata), camminava in compagnia di due amiche".