Milik, che beffa: Villas-Boas (che l'ha voluto) rischia già l'esonero

Villas-Boas è stato uno dei primi a chiedere Milik al Marsiglia e ora rischia l'esonero. La notizia è riportata da Telefoot secondo cui la dirigenza francese, non contenta per i risultati della squadra, starebbe pensando a un ribaltone in panchina col nome di Favre come prima ipotesi per l'eventuale sostituzione dell'ex allenatore del Chelsea.